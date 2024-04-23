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Общество

Шествие «Бессмертного полка» 9 мая не состоится

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В этом году шествия «Бессмертного полка» в России не будет. Такое решение приняли в центральном штабе движения и озвучили его во вторник, 23 апреля.

Акцию не станут проводить в формате шествия в целях безопасности жизни и здоровья граждан.

В 2023 году оно также было отменено в целях безопасности. 9 мая 2022-го шествие проводили.

В 2021-м и 2020-м мероприятие проходило в формате онлайн. Тогда причиной была сложная эпидемиологическая ситуация.

«Бессмертный полк» - это массовая акция, запущенная в 2013 году. В этот день россияне отдают дань уважения предкам, участвовавшим в Великой Отечественной войне. Люди проходят колонной, неся транспаранты с фотографиями своих родственников-ветеранов.

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