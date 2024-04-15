На реконструкцию улицы Антонова в Пензе потратят 364,8 млн рублей

15.04.2024 | 18:29

В Пензе определили подрядчика, который займется реконструкцией улицы Антонова на ГПЗ за 364 млн 829 тысяч 180 рублей.

На открытый конкурс в электронной форме, проводившийся на портале госзакупок, поступила только одна заявка, ее рассмотрели и сочли соответствующей требованиям.

Подрядчик самостоятельно, без привлечения других лиц, обязан выполнить подготовительные работы, переустройство наружных сетей газопровода, теплосетей, водопровода и канализации, сетей связи, линий энергоснабжения, дождевой канализации.

Также необходимо реконструировать дорогу и обеспечить наружное освещение, уточняется в документации, размещенной на портале госзакупок.

Ранее сообщалось, что для реконструкции улицы Антонова изымут 8 земельных участков (Антонова, 1Б, - 38 и 74 кв. м; Сосновка, 3, - 633 кв. м; Сосновка, 9, - 1 107 и 531 кв. м; Сосновка, 11, - 243 кв. м; Добролюбова, 81, - 469 и 734 кв. м), жилой дом (Сосновка, 9а, - 206,7 кв. м) и 2 части жилого дома (Добролюбова, 81, - 62,8 и 98,8 кв. м). Все эти объекты расположены вблизи храма Дмитрия Донского.

Прошлой осенью в городском управлении капитального строительства рассказали, что утвержден проект участка дороги, который соединит улицы Измайлова и Антонова в районе улицы Добролюбова за храмом Дмитрия Донского. Предполагается и продолжение улицы Антонова от перекрестка Добролюбова за торговым центром «Лента» с выходом на мост через старое русло Суры.