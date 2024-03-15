Для реконструкции улицы Антонова на ГПЗ изымут дом и 8 участков

15.03.2024 | 14:05

В Пензе для реконструкции улицы Антонова (третьего этапа) изымут недвижимость. Соответствующее постановление глава города Александр Басенко подписал 14 марта.

В документе идет речь о 8 земельных участках (Антонова, 1Б, - 38 и 74 кв. м; Сосновка, 3, - 633 кв. м; Сосновка, 9, - 1 107 и 531 кв. м; Сосновка, 11, - 243 кв. м; Добролюбова, 81, - 469 и 734 кв. м) и жилом доме (Сосновка, 9а, - 206,7 кв. м .

Также в перечне фигурируют 2 части жилого дома (Добролюбова, 81, - 62,8 и 98,8 кв. м).

Владельцам земли и строений в течение 10 дней с даты принятия постановления должны направить копии решения об изъятии. Управлению муниципального имущества предстоит определить размер возмещения за объекты недвижимости.

Все объекты расположены в районе храма Дмитрия Донского.

Ранее в городском управлении капитального строительства сообщили, что утвержден проект участка дороги, который соединит улицы Измайлова и Антонова в районе улицы Добролюбова за храмом Дмитрия Донского. Предполагается и продолжение улицы Антонова от перекрестка Добролюбова за торговым центром «Лента» с выходом на мост через старое русло Суры.