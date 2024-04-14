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Общество

Улицу Терновского в Пензе отказались озеленять

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В Пензе не станут высаживать деревья вдоль проезжей части на улице Терновского. Озеленение здесь противоречит приказу Минстроя РФ.

Жители областного центра не раз обращались к властям с просьбой посадить деревья вдоль этой дороги.

«Деревья лучше по всей улице Терновского насажайте. Третий год об этом говорю. Как об стенку горох. Пенза лысой стала. Асфальт да копоть от машин», - пожаловался подписчик главы Пензы Александра Басенко в соцсети «ВКонтакте».

На обращение ответил представитель управления ЖКХ города.

«Сотрудниками совместно с представителями ресурсоснабжающих организаций было проведено обследование указанной территории с целью осуществления работ по посадке деревьев. Обследованием установлено, что на указанном участке проходят подземные линии инженерных коммуникаций», - гласит ответ.

Представитель управления сослался на приказ Минстроя РФ «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», согласно которому на таких участках запрещено высаживать деревья.

По этой же причине без озеленения останется разделительная полоса на проспекте Строителей от ТЦ «Весна» до улицы 65-летия Победы.

Ранее стало известно, что в Пензе превышен коэффициент озеленения.

«Согласно местным нормативам градостроительного проектирования города, суммарная площадь озелененных территорий общего пользования: парков, садов, бульваров, скверов - должна быть не менее 16 кв. м на человека. По данным на 2023 год, коэффициент озеленения в городе Пензе составляет 28,6 кв. м на человека», - объяснили в сентябре прошлого года в управлении градостроительства и архитектуры города.

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