Пензячка попросила озеленить дорогу к аэропорту

По мнению пензячки Татьяны, в Терновке не хватает деревьев. Озеленить необходимо дорогу, ведущую к аэропорту.
Свою просьбу женщина изложила на странице губернатора в соцсети «Одноклассники».
«Когда расширяли дорогу, то все деревья повырубали», - заметила женщина. Прошло время, но территория так и продолжает пустовать.
Татьяне ответили в правительстве области.
«Ваше предложение по дополнительному озеленению вдоль улицы Центральной будет рассмотрено при формировании перечня мест, где необходимо высадить саженцы молодых деревьев в весенний период 2023 года», - пообещали пензячке.
Вырубка деревьев во время строительства или реконструкции не редкость для Пензы. В большинстве случаев она вызывает возмущение у горожан.
Так, ради строительства школы в микрорайоне ГПЗ-24 ликвидировали березовую рощу, а при реконструкции на Московской под топор попали старые липы.
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Сперва надо создать министерство озеленения дороги к аэропорту.Потерпи,сестра!Будет тебе озеленение.