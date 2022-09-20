Сетевое издание|18+|Вторник|20 сен 2022|14:12
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |

Общество

Пензячка попросила озеленить дорогу к аэропорту

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

По мнению пензячки Татьяны, в Терновке не хватает деревьев. Озеленить необходимо дорогу, ведущую к аэропорту.

Свою просьбу женщина изложила на странице губернатора в соцсети «Одноклассники».

«Когда расширяли дорогу, то все деревья повырубали», - заметила женщина. Прошло время, но территория так и продолжает пустовать.

Татьяне ответили в правительстве области.

«Ваше предложение по дополнительному озеленению вдоль улицы Центральной будет рассмотрено при формировании перечня мест, где необходимо высадить саженцы молодых деревьев в весенний период 2023 года», - пообещали пензячке.

Вырубка деревьев во время строительства или реконструкции не редкость для Пензы. В большинстве случаев она вызывает возмущение у горожан.

Так, ради строительства школы в микрорайоне ГПЗ-24 ликвидировали березовую рощу, а при реконструкции на Московской под топор попали старые липы.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 
Гость||

Сперва надо создать министерство озеленения дороги к аэропорту.Потерпи,сестра!Будет тебе озеленение.

Гость||

Гость писал(a):

Сперва надо создать министерство озеленения дороги к аэропорту.Потерпи,сестра!Будет тебе озеленение.

Затем выделить деньги на планирования плана по озеленению...

Гость||

Так создавайте! Одним больше, одним меньше, счет им никто не ведет уже, этим министерствам.

Гость||

Согласна с автором, когда расширяли Терновский мост, то с правой стороны от моста и до остановки. Дом быта, была чудная берёзовая рощица, так работники вырубили всё под корень, а потом посадили пять деревцев, черз каждые десять м, на этом озеленение закончилось. В Терновке полно школ, дет. Садов. На уроках обществознания, биологиич, ему учат? Вывели быбы школьников, и наглядно посадили бы деревья, и дети какую то практику увидели и осуществили и городу в озеленении большая помощ


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте