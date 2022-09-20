Пензячка попросила озеленить дорогу к аэропорту

20.09.2022 | 12:38

По мнению пензячки Татьяны, в Терновке не хватает деревьев. Озеленить необходимо дорогу, ведущую к аэропорту.

Свою просьбу женщина изложила на странице губернатора в соцсети «Одноклассники».

«Когда расширяли дорогу, то все деревья повырубали», - заметила женщина. Прошло время, но территория так и продолжает пустовать.

Татьяне ответили в правительстве области.

«Ваше предложение по дополнительному озеленению вдоль улицы Центральной будет рассмотрено при формировании перечня мест, где необходимо высадить саженцы молодых деревьев в весенний период 2023 года», - пообещали пензячке.

Вырубка деревьев во время строительства или реконструкции не редкость для Пензы. В большинстве случаев она вызывает возмущение у горожан.

Так, ради строительства школы в микрорайоне ГПЗ-24 ликвидировали березовую рощу, а при реконструкции на Московской под топор попали старые липы.