Общество

В Пензе за 3 дня высадили еще 75 деревьев

Печать
Telegram

В Пензе продолжается кампания по восстановлению зеленого фонда. За последние несколько дней деревья высадили на улицах Калинина, Антонова и проспекте Победы.

В Пензе за 3 дня высадили еще 75 деревьев

На улице Антонова посадили 25 рябин вдоль губернского кадетского корпуса по делам ГОЧС. Деревья были приобретены в том числе за счет неравнодушных предпринимателей.

В сквере у бюста А. Е. Махалину на улице Калинина, около бывшей школы № 25, высадили молодые ели, рябины, можжевельник и спиреи - всего 25 растений, рассказали в мэрии.

В Пензе за 3 дня высадили еще 75 деревьев

На проспекте Победы в районе дома № 17 на месте деревьев, пораженных ясеневой златкой, 23 сентября появились 10 рябин, 1 ель и 14 лип.

Ранее сообщалось, что после вырубки большого количества погубленных златкой растений было решено вернуть Пензе звание самого зеленого города России. За осень в областном центре планируют высадить около 3 000 деревьев.

«Ясеневая златка - это вид жуков, самки которых откладывают яйца в щели коры ясеня, а личинки питаются древесиной под корой в течение 1-2 лет. Другие породы древесных растений данная особь не поражает», - уточнили в «Пензавтодоре».

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото МБУ «Пензавтодор»
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети