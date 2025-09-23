В Пензе за 3 дня высадили еще 75 деревьев

23.09.2025 | 17:42

В Пензе продолжается кампания по восстановлению зеленого фонда. За последние несколько дней деревья высадили на улицах Калинина, Антонова и проспекте Победы.

На улице Антонова посадили 25 рябин вдоль губернского кадетского корпуса по делам ГОЧС. Деревья были приобретены в том числе за счет неравнодушных предпринимателей.

В сквере у бюста А. Е. Махалину на улице Калинина, около бывшей школы № 25, высадили молодые ели, рябины, можжевельник и спиреи - всего 25 растений, рассказали в мэрии.

На проспекте Победы в районе дома № 17 на месте деревьев, пораженных ясеневой златкой, 23 сентября появились 10 рябин, 1 ель и 14 лип.

Ранее сообщалось, что после вырубки большого количества погубленных златкой растений было решено вернуть Пензе звание самого зеленого города России. За осень в областном центре планируют высадить около 3 000 деревьев.

«Ясеневая златка - это вид жуков, самки которых откладывают яйца в щели коры ясеня, а личинки питаются древесиной под корой в течение 1-2 лет. Другие породы древесных растений данная особь не поражает», - уточнили в «Пензавтодоре».