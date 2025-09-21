В сквере на ул. Калинина высадили ели, рябины и можжевельник

21.09.2025 | 09:55

В субботу, 20 сентября, в сквере героя СССР А. Е. Махалина на улице Калинина в Пензе высадили деревья.

Теперь газон украшают 10 елей, 5 рябин, 5 кустов можжевельника и 5 спирей, рассказали в МБУ «Пензавтодор». Работу провели сотрудники предприятия.

Ранее сообщалось, что после вырубки большого количества растений, зараженных ясеневой златкой, руководство города поставило цель вернуть Пензе звание самого зеленого города России. За осень в областном центре планируют высадить около 3 000 деревьев.

Управление ЖКХ за счет городского бюджета закупит около 1 000 деревьев, их высадкой займутся сотрудники «Пензавтодора» и участники субботников. Еще более 500 деревьев выкопают в местных питомниках и распределят по территориям около многоквартирных домов по заявкам жителей.

Всего на озеленение города дополнительно направят более 20 млн рублей.