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Общество

Возрождение «Орленка» в Ахунах может обойтись в миллиард рублей

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Вопрос о судьбе детского лагеря «Орленок», расположенного в Ахунах, вновь подняли на заседании комиссии Пензенской городской думы в среду, 10 апреля.

«Лагерь в Ахунах закрылся в связи с тем, что там организовать летний отдых нельзя по предписанию Роспотребнадзора. Да мы и сами понимаем, что пока не существует федеральной программы по ремонту детских оздоровительных лагерей, в которую мы могли бы войти», - рассказал заместитель главы администрации Пензы Сергей Волков.

По его словам, выходом могло бы стать возведение модульных корпусов - подобных тем, что в прошлом году появились в санатории «Надежда» и лагере «Юность».

«Но они вообще никак не решают судьбу по лагерю. Потому что если ремонтировать лагерь «Орленок» по полной программе, то нужны сотни миллионов рублей, по предварительным расчетам, даже около миллиарда. Мы понимаем, что таких средств нет, поэтому он находится в законсервированном виде», - пояснил Сергей Волков.

Он добавил, что когда-то были попытки привлечь к возрождению «Орленка» бизнес-сообщество, однако нет даже проектно-сметной документации, поэтому дело дальше не пошло. Вкладывать деньги в разработку ПСД, которая быстро устареет, бессмысленно.

В декабре 2022 года депутаты гордумы также обсуждали судьбу «Орленка». Тогда народные избранники надеялись, что лагерь удастся возродить по федеральной программе. Там планировалось построить 3 трехэтажных корпуса вместо старых деревянных домиков, бассейн, здание, сочетающее столовую и актовый зал.

В последний раз «Орленок» работал летом 2016-го, затем его закрыли из-за изменившихся требований к местам загородного отдыха детей. Объект законсервировали.

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