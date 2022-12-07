Общество

«Орленок» может вернуться в список действующих лагерей

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Есть надежда, что в будущем «Орленок» вновь примет под свое крыло пензенских детей. Судьбу лагеря в поселке Ахуны обсудили депутаты городской думы. Они не раз поднимали вопрос о возрождении загородного места отдыха.

«Выезжали с коллегами, смотрели и принимали решение, чтобы какие-то телодвижения делать по восстановлению нашего муниципального лагеря «Орленок». Это пожелания родителей и депутатского корпуса», - сообщил заместитель главы города Пензы Юрий Зиновьев.

Лето 2016 года было последним, когда в «Орленке» школьники проводили каникулы. Из-за изменившихся требований к местам загородного отдыха пришлось законсервировать муниципальный лагерь. Уже в 2017-м в него приезжали чиновники, говорили о возможной реконструкции.

«Предусматривается строительство трех современных корпусов. Будет построен корпус, который объединит столовую и актовый зал, и бассейн», - рассказывал заместитель мэра Пензы Владимир Попков (2017 г.).

Был даже подготовлен эскизный проект лагеря на Лесозащитной. Однако дальше красивых картинок на плане дело не пошло. Все-таки реконструкция - удовольствие дорогое, пояснил на комиссии заместитель главы администрации г. Пензы Сергей Волков.

«Если мы будем делать реконструкцию в «Орленке» - это сотни миллионов рублей. Бюджетом города Пензы мы это не потянем», - отметил он.

Ждали, когда в стране начнет действовать федеральный проект по ремонту и реконструкции детских мест отдыха. О том, какие новшества грядут, депутатам рассказала детский омбудсмен Елена Столярова, вернувшаяся с форума «Подростки 360».

«Программа по строительству, реконструкции, восстановлению загородных оздоровительных лагерей сейчас, по-моему, уже даже принята, определен объем этой программы. Было сказано: регионы, поторопитесь, чтобы у вас были проектно-сметные документации, вся документация должна быть готова. Может, сейчас с областным правительством надо активнее поработать, чтобы включили, потому что в городе Пензе больше всего детей», - предложила Елена Столярова.

«На ПСД выделить денежные средства, чтобы у нас был готов пакет документов», - определил задачу Юрий Зиновьев.

Тогда шансов войти в программу станет больше, и после реконструкции «Орленок» вернется в список действующих лагерей.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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