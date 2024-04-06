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Общество

Открытие дачного сезона: что нужно сделать после зимы в первую очередь

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Существуют определенные правила приведения в порядок дачного участка после зимы. Об этом РИА Новости напомнил глава комитета Госдумы по земельным отношениям Сергей Гаврилов.

«Как только начинает припекать солнышко, из-под снега появляется мусор: крупные ветки, гнилая листва, сухие кустарники и прочее. После долгого зимнего простоя дом, огород и хозяйственные постройки нуждаются в уборке и обновлении, которые нужно выполнить первостепенно. Сначала нужно провести генеральную уборку территории - из теплиц и клумб убрать сухостой, граблями очистить газон от мусора и листьев», - перечислил он.

Параллельно можно обрезать сломанные или замерзшие ветки - благодаря такой обработке деревья и кусты лучше разрастутся. Побелить стволы деревьев необходимо до появления листвы.

После уборки можно приступать к перекопке почвы и внесению удобрений для кустов и цветов - это поможет повысить урожайность.

«Если днем и ночью держится плюсовая температура, то можно снимать ткань с кустарников, расчехлить розы после зимней спячки», - продолжил описывать процесс Сергей Гаврилов.

Затем необходимо проверить все трубы и шланги и устранить повреждения. Без предварительного осмотра пускать воду не стоит.

После этого настает черед крыши, которая могла просесть под снегом, водостоков, фундамента. Если плитка дорожки начала «играть» от влажности и льда, ее следует подремонтировать водостойкой затиркой.

«Обязательно откройте окна и двери в солнечный день. Дом должен проветриться и просохнуть, даже можно истопить печку, чтобы прогреть дом как следует. Все это предотвратит появление плесени и в целом положительно скажется на сохранении материалов строения», - завершил депутат.

В Пензе дачный сезон стартует через 2 недели - 20 апреля. Автобусы повезут садоводов и огородников по 19 маршрутам. До 1 июня транспорт будет ходить трижды в неделю - по средам, субботам и воскресеньям, а с 1 июня до 1 сентября - еще и по пятницам.

Собранный на даче мусор нельзя сжигать: с 5 апреля в регионе открылся пожароопасный сезон, во время которого запрещается разведение открытого огня.

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