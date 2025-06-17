Общество

18 июня часть Октябрьского района на сутки останется без воды

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На нескольких улицах Октябрьского района Пензы с 8:00 среды, 18 июня, до 8:00 четверга, 19 июня, отключат воду.

«Это связано с капитальным ремонтом сетей водоснабжения на улице Офицерской», - пояснили в городской администрации.

Ресурса не будет по следующим адресам:

- улица Придорожная, 2 - 58;

- проезд Щербакова, 2, 3, 4, 9, 11;

- улица Гончарова, 1 - 21;

- проезд Гончарова, 2 - 29;

- 1-я Офицерская улица, 4 - 65;

- 2-я Офицерская улица, 9 - 57;

- 1-й Офицерский проезд, 3 - 6;

- 2-й Офицерский проезд, 3 - 6;

- 3-й Офицерский проезд, 3 - 6;

- проспект Победы, 46а - 68.

Ранее стало известно, что с 8:00 четверга, 19 июня, до 8:00 пятницы, 20 июня, отключат воду на нескольких улицах Первомайского и Ленинского районов Пензы. В длинном списке - отдельные дома на Калинина, Кирова, Богданова, Тамбовской, Володарского, Свердлова и др.

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