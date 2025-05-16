Общество

Дачникам назвали три способа уничтожения борщевика

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Борщевик - опасный сорняк, с которым дачники обязаны бороться, чтобы избежать штрафов. Уничтожить его можно 3 способами - вручную, скашиванием или гербицидами. Об этом News.ru рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

По его словам, ручное удаление подходит для небольших участков, где появилось несколько растений. Борщевик следует вырвать с корнем, а затем уничтожить.

Скашивание эффективно на больших территориях. Его нужно проводить до начала цветения, чтобы семена не распространились по округе, и проводить регулярно.

Что касается гербицидов, то это один из самых эффективных способов уничтожения борщевика. Применять их следует с осторожностью, четко следуя инструкции и соблюдая дозировку.

Никита Чаплин добавил, что при работе с борщевиком необходимо надеть защитный костюм, перчатки, очки и маску. Нельзя забывать, что даже скошенное или вырванное из земли растение опасно для здоровья.

Для предотвращения дальнейшего распространения борщевика следует регулярно осматривать участок, выявляя новые очаги произрастания, и своевременно уничтожать молодые растения, подытожил Никита Чаплин.

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