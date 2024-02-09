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Общество

Названа дата старта дачного сезона в Пензе

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В Пензе пуск первых автобусов к дачным товариществам запланирован на 20 апреля. Соответствующее постановление главы города размещено на сайте мэрии.

С этого дня общественный транспорт, как и в 2023 году, будет развозить садоводов и огородников по 19 маршрутам. До 1 июня он будет ходить трижды в неделю - по средам, субботам и воскресеньям.

С 1 июня до 1 сентября к этим дням прибавится еще и пятница.

Затем в течение месяца автобусы вновь перейдут на трехдневку, а с 1 октября до конца сезона дачники смогут попасть на свои участки лишь по субботам и воскресеньям.

По традиции маршруты будут делиться на пояса в зависимости от их протяженности: I - от 10 до 15 км, II - от 15 до 20 км, III - от 20 до 25 км и IV - от 25 до 40 км. В зависимости от того, в каком поясе находится то или иное СНТ, будет устанавливаться цена проезда.

Для тех, кто пользуется транспортными картами, стоимость поездки несколько лет держалась на одном уровне: по первому поясу - 30 рублей, по второму - 35, по третьему - 40, по четвертому - 45. Проезд за наличные обходился значительно дороже. Изменится ли цена билета в этом году, пока неизвестно.

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