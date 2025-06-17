Крайний срок оплаты коммунальных услуг решили перенести

17.06.2025 | 16:02

Во вторник, 17 июня, Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, которым предельный срок платы за коммунальные услуги переносится с 10-го на 15-е число месяца, следующего за истекшим.

Предполагается, что нововведение вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Закон также запрещает устанавливать иной срок для оплаты договором управления многоквартирным домом либо решением общего собрания членов ТСЖ или жилищного кооператива.

Переносится и срок предоставления платежных документов: вместо 1-го числа каждого месяца предусмотрено смещение на 5-е.

Кроме того, 17 июня Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о защите русского языка. Он подразумевает ограничение использования англицизмов в публичном пространстве.