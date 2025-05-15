Зачем замораживать губку для посуды?

Вопрос от интернет-пользователя
Слышала, что некоторые замораживают губку для посуды и могут пользоваться ею долгое время. Как это работает?
Ответ специалиста
Низкие температуры способны убить многих микробов и уничтожить неприятные запахи. Если положить губку в морозильную камеру и оставить там на несколько часов, ею действительно можно будет пользоваться дальше, как новой.
Что нужно делать:
- промойте губку. Перед тем как отправить в холодильник, тщательно очистите ее от следов пищи и остатков моющих средств;
- выжмите. Удалите воду, но оставьте губку слегка влажной, чтобы она смогла заледенеть;
- положите в пакет. Это поможет предотвратить впитывание посторонних запахов;
- ждите. Оставьте губку в камере на несколько часов, затем вытащите и дайте оттаять.
После этой процедуры ее снова можно будет использовать.
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