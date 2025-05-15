Ликбез

Зачем замораживать губку для посуды?

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Вопрос от интернет-пользователя

Слышала, что некоторые замораживают губку для посуды и могут пользоваться ею долгое время. Как это работает?

Ответ специалиста

Низкие температуры способны убить многих микробов и уничтожить неприятные запахи. Если положить губку в морозильную камеру и оставить там на несколько часов, ею действительно можно будет пользоваться дальше, как новой.

Что нужно делать:

- промойте губку. Перед тем как отправить в холодильник, тщательно очистите ее от следов пищи и остатков моющих средств;

- выжмите. Удалите воду, но оставьте губку слегка влажной, чтобы она смогла заледенеть;

- положите в пакет. Это поможет предотвратить впитывание посторонних запахов;

- ждите. Оставьте губку в камере на несколько часов, затем вытащите и дайте оттаять.

После этой процедуры ее снова можно будет использовать.

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Источник — фото - pxhere.com
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