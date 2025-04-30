В Кузнецке объявили дату начала дачного сезона

30.04.2025 | 19:25

В четверг, 1 мая, в Кузнецке стартует дачный сезон. Он закроется в октябре. Горожан будут возить по 5 направлениям, сообщили в администрации города.

Все маршруты начинаются от автовокзала (ПАТП). Автобус к дачному массиву «Пионер» будет ходить по понедельникам в 8:05 и 16:30, по средам, пятницам, субботам, воскресеньями и на праздники - в 6:30, 8:05, 16:30 и 18:30. Стоимость проезда составит 37 рублей.

Автобус по маршруту ПАТП - Поляна - Зеленый шум пустят по средам в 8:00 и 18:00. В выходные и праздничные дни он отвезет дачников в 8:00 и 18:00. Стоимость проезда - 36 рублей.

До Вишневки через улицы Белинского и Индустриальную можно будет доехать тоже по средам, отправление от автовокзала в 8:30 и 19:00. В выходные и праздничные дни график сохранится. Цена билета - 33 рубля.

Автобус по маршруту ПАТП - Минская - Западный микрорайон - Вишневка будет отправляться по средам, субботам и воскресеньям, а также в праздничные дни в 9:00 и 19:00. Проезд стоит 52 рубля.

Транспорт в Кармановку станет ходить по средам, субботам и воскресеньям и на праздниках в 9:00 и 19:00. Поездка обойдется в 38 рублей.