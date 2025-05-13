Почему не стоит протирать сиденье унитаза туалетной бумагой?

13.05.2025 | 15:20

Вопрос от интернет-пользователя

Жена запрещает протирать сиденье унитаза туалетной бумагой, говорит, что так можно его испортить. Правда ли это?

Ответ специалиста

Протирать стульчак туалетной бумагой действительно не рекомендуется. На то есть пара причин:

- повреждение поверхности: некоторые виды бумаги могут оставлять на гладком пластиковом сиденье микроцарапины, где потом станет собираться грязь. Данные места начнут темнеть, что усложнит уход;

- неэффективность: туалетная бумага не предназначена для обеззараживания поверхностей, поэтому она не заменяет регулярное мытье или дезинфекцию. Наоборот, при протирании бактерии будут разноситься по стульчаку.

Для чистки сиденья и крышки унитаза лучше использовать мягкие губки, салфетки из микрофибры и моющие средства, специально для этого предназначенные.