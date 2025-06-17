18 июня в Пензенской области осадков не ожидается

17.06.2025 | 20:30

В среду, 18 июня, в Пензенской области установится переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает Приволжское УГМС. Ветер подует с севера со скоростью 7-12 м/с.

В ночь на среду температура воздуха опустится до +7...+12 градусов. Осадков не прогнозируется.

Днем термометры покажут +19...+24.

В ночь на четверг будет +8...+13 градусов; местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.

В народном календаре 18 июня - Дорофеев день. На Руси подмечали: если на Дорофея ветер северный, день будет ясным, а если северо-западный - все лето окажется сырым.

Прогноз на рабочую неделю можно посмотреть здесь.