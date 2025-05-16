Как избавиться от мошек в квартире?

16.05.2025 | 14:40

Вопрос от интернет-пользователя

На кухне стали появляться мошки. Не понимаю, откуда пришли, но как их прогнать?

Ответ специалиста

Чтобы избавиться от мошек в квартире, нужно определить причину их появления. Сырость в помещении, остатки пищи и скопившийся мусор - все это создает благоприятные условия для насекомых.

Как бороться:

- убедитесь, что все продукты хранятся правильно, особенно фрукты и овощи. Уберите все испорченные;

- проведите генеральную уборку. Протрите столы, полы и другие поверхности с моющим средством;

- держите мусорные контейнеры закрытыми, опустошайте их регулярно. Это поможет избежать привлечения мошек;

- используйте ловушки: налейте немного уксуса в миску и добавьте несколько капель моющего средства. Запах привлечет насекомых, и они утонут в растворе;

- эфирные масла, например лаванды или цитронеллы, способны отпугивать мошек. Разведите масло с водой и распылите в местах, где вы заметили насекомых;

- иногда мошки могут появляться из-за растений. Убедитесь, что в горшках не стоит вода, периодически проверяйте почву.