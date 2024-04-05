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Общество

На дороге около «Леруа Мерлен» ограничили движение транспорта

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В Пензе перекрыли затопленный участок дороги в районе гипермаркета «Леруа Мерлен».

«На период проведения работ до момента устранения аварийной ситуации будет ограничено движение для всех видов транспорта», - сообщили в 12:06 пятницы, 5 апреля, в городском управлении ЖКХ.

Путь к ТЦ «Коллаж» доступен с дороги на проспекте Строителей, добавили в ведомстве.

На дороге около «Леруа Мерлен» ограничили движение транспорта

Уровень воды на проезжей части, которая затоплена уже несколько дней, доходит автомобилям до госномеров. В чем причина произошедшего, ранее разъяснили специалисты.

«Утечки и порывы на сетях канализации в районе ТЦ «Леруа Мерлен» отсутствуют. В связи с активным таянием снега и засоренностью городской системы ливневых колодцев все поверхностные воды вместе с песком и мусором попадают в канализационные сети. Это приводит к их заиливанию, их переполнению и, как следствие, подтоплению территорий», - рассказал представитель Горводоканала, отвечая на претензию горожанки в соцсети «ВКонтакте».

UPD: в 13:21 коммунальщики сообщили, что движение на участке дороги в районе «Леруа Мерлен» восстановлено.

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Источник — видео из чата «Дорожная обстановка Пензы» в viber
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