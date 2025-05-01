В центре Пензы люди рискуют жизнью из-за лужи на тротуаре

01.05.2025 | 13:17

В центре Пензы несколько лет образуется лужа на тротуаре около общежития на Суворова, 70. Чтобы не идти по воде, люди вынуждены делить дорогу с автомобилистами.

«Всегда, когда дождь, здесь не пройти. Чтобы не промочить обувь, нужно обходить по дороге, а там большой поток машин. На днях стала свидетельницей страшной картины: по тротуару шли дети, они проверили глубину ногами, поняли, что она слишком большая, и пошли по дороге. Водители им сигналили», - сообщила горожанка в рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru.

Ступать на проезжую часть решаются не все: кто-то идет прямо по луже, другие переходят на противоположную сторону, где также встречают водную преграду, но уже не такую большую.

Пензячка надеется, что ответственные лица обратят внимание на проблему и решат ее раньше, чем кто-то успеет пострадать.

Ранее в Пензе горожанка пожаловалась на провал асфальта на улице Калинина.