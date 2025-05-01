Сетевое издание|18+|Четверг|1 мая 2025|18:09
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Облачно |

Глас народа

В центре Пензы люди рискуют жизнью из-за лужи на тротуаре

Печать
Telegram

В центре Пензы несколько лет образуется лужа на тротуаре около общежития на Суворова, 70. Чтобы не идти по воде, люди вынуждены делить дорогу с автомобилистами.

«Всегда, когда дождь, здесь не пройти. Чтобы не промочить обувь, нужно обходить по дороге, а там большой поток машин. На днях стала свидетельницей страшной картины: по тротуару шли дети, они проверили глубину ногами, поняли, что она слишком большая, и пошли по дороге. Водители им сигналили», - сообщила горожанка в рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru.

В центре Пензы люди рискуют жизнью из-за лужи на тротуаре

Ступать на проезжую часть решаются не все: кто-то идет прямо по луже, другие переходят на противоположную сторону, где также встречают водную преграду, но уже не такую большую.

Пензячка надеется, что ответственные лица обратят внимание на проблему и решат ее раньше, чем кто-то успеет пострадать.

Ранее в Пензе горожанка пожаловалась на провал асфальта на улице Калинина.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте