В ледовом комплексе «Хрустальный» в Пензе случился потоп

07.01.2025 | 11:33

В ледовом комплексе «Хрустальный», расположенном на улице 65-летия Победы в Арбекове, случился потоп: залило одну из раздевалок.

О ЧП 6 января сообщил один из очевидцев. «В новом здании такое очень удивило», - отметил он, уточнив, что вода сверху протекла до первого этажа.

«Хрустальный» открылся в начале 2023 года. На базе спорткомплекса работают детские секции, каток пользуется популярностью и у рядовых посетителей.

Однако воспользоваться им пензенцам удается не всегда. В 2024-м «Хрустальный» несколько месяцев был закрыт для посещения, что вызвало множество нареканий у горожан.

«Поработал немного - и все. На ремонте который месяц. Внук узнавал, говорят, там все переделывать надо», - пожаловался 22 октября подписчик телеграм-канала PenzaInform.

В Комитете по физкультуре, спорту и молодежной политике г. Пензы тогда объяснили, что на прилегающей территории ведутся строительно-ремонтные работы по возведению опорной стены. По технике безопасности в это время проведение занятий с детьми и массовые катания запрещены. Когда стену доделали, спорткомплекс открылся.