Сетевое издание|18+|Среда|22 янв 2025|19:05
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-14oC
-13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-10oC
-9oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

Пензячка отсудила у соседа крупную сумму за потоп в квартире

Печать
Telegram

Пензячка добилась возмещения ущерба и компенсации морального вреда, причиненного ей из-за потопа в квартире.

Коммунальное ЧП случилось в ночь с 18 на 19 августа прошлого года по вине соседа, проживающего этажом выше.

Из-за разлива воды в одной из комнат горожанки прорвался натяжной потолок, на полу вздулся ламинат, на стене намокла гипсовая декоративная плитка, дверь перестала закрываться, в кухне деформировалась штукатурка и провис потолок, в кладовой размылись жидкие обои, разбухла дверная коробка.

Экспертиза определила стоимость ремонта - 157 024 рубля. Пострадала и техника: оказался поврежден ноутбук, на восстановление которого потребовалось 25 500 рублей.

Во время разбирательства подтвердилось, что потоп случился из-за халатности соседа. С него, помимо названных сумм, в пользу пензячки также взыскали расходы по оплате досудебного исследования (16 000 рублей) и госпошлины (6 476), сообщили в Ленинском районном суде.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте