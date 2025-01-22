Пензячка отсудила у соседа крупную сумму за потоп в квартире

22.01.2025 | 16:51

Пензячка добилась возмещения ущерба и компенсации морального вреда, причиненного ей из-за потопа в квартире.

Коммунальное ЧП случилось в ночь с 18 на 19 августа прошлого года по вине соседа, проживающего этажом выше.

Из-за разлива воды в одной из комнат горожанки прорвался натяжной потолок, на полу вздулся ламинат, на стене намокла гипсовая декоративная плитка, дверь перестала закрываться, в кухне деформировалась штукатурка и провис потолок, в кладовой размылись жидкие обои, разбухла дверная коробка.

Экспертиза определила стоимость ремонта - 157 024 рубля. Пострадала и техника: оказался поврежден ноутбук, на восстановление которого потребовалось 25 500 рублей.

Во время разбирательства подтвердилось, что потоп случился из-за халатности соседа. С него, помимо названных сумм, в пользу пензячки также взыскали расходы по оплате досудебного исследования (16 000 рублей) и госпошлины (6 476), сообщили в Ленинском районном суде.