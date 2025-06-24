Пензенец, квартиру которого заливало несколько лет, отсудил 172 000 руб.

24.06.2025 | 12:45

В Пензе пенсионер, проживающий в квартире в Ленинском районе, несколько лет страдал из-за протекающей крыши дома. Жилье мужчины заливало с 2022 по 2024 год после дождей и таяния снега.

Вода повредила отделку комнат - экспертиза выявила вспучивание, шелушение и отслаивание покрытия. На стенах появились вертикальные трещины, следы от влаги.

Пенсионер полностью оплачивал счета за содержание дома и капитальный ремонт, много раз обращался в управляющую компанию с просьбой отремонтировать кровлю, но до 2025 года проблему не решали.

Желая защитить свои права, пензенец обратился в региональное управление Роспотребнадзора. Ведомство учло, что мужчина не может самостоятельно отремонтировать квартиру, так как затраты на это слишком велики. Кроме того, из-за повышения влажности условия проживания в квартире ухудшились, есть риск для здоровья пенсионера и членов его семьи.

Региональное управление Роспотребнадзора подало иск и потребовало обязать управляющую компанию выплатить пензенцу более 172 000 рублей в счет возмещения убытков. Суд встал на сторону мужчины.

«Кроме того, удовлетворены требования о взыскании расходов на экспертизу для определения стоимости восстановления квартиры, компенсации морального вреда. За несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя наложен штраф в пользу потребителя в размере 50% от присужденной судом суммы», - сообщили в ведомстве.