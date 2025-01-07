Стала известна причина потопа в ледовом комплексе «Хрустальный»

07.01.2025 | 14:42

В администрации Пензы прокомментировали информацию о коммунальном ЧП в ледовом комплексе «Хрустальный», где на днях затопило одну из раздевалок.

В мэрии уточнили, что 5 января в туалете на третьем этаже произошла локальная утечка из системы водоснабжения. Потоки дошли до раздевалки на втором этаже.

«Инцидент случился во время работы объекта, дежурные среагировали быстро и устранили последствия», - заверили в администрации, добавив, что шланги уже заменены, помещения просушены, следов произошедшего практически не осталось.

«Несколько плиток подвесного потолка будут заменены 9 января», - пояснили в пресс-службе мэрии.

«Хрустальный» открылся в начале 2023 года. На базе спорткомплекса работают детские секции, каток пользуется популярностью и у рядовых посетителей.