Как оформить затопление квартиры?

29.11.2024 | 17:05

Вопрос от интернет-пользователя

Соседи затопили, из-за этого в квартире от стен отошли обои. Как правильно все оформить?

Ответ специалиста

Для начала необходимо собрать комиссию из жильцов, представителя управляющей компании и сантехника. Вместе вы сможете определить, кто виноват, рассказали эксперты портала «Объясняем.РФ».

Также нужно составить акт о заливе, в нем указать дату, время, причину, все повреждения, Ф. И. О., адреса и номера телефонов собственников, данные о составе комиссии.

«Акт должен быть подписан всеми сторонами. К нему можно приложить фото и видео залива, чтобы использовать в качестве дополнительного доказательства», - отметили специалисты.

Если виновник откажется возмещать ущерб, вы можете обратиться в суд.