Сетевое издание|18+|Пятница|29 ноя 2024|17:49
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Ликбез

Как оформить затопление квартиры?

Печать
Telegram

Вопрос от интернет-пользователя

Соседи затопили, из-за этого в квартире от стен отошли обои. Как правильно все оформить?

Ответ специалиста

Для начала необходимо собрать комиссию из жильцов, представителя управляющей компании и сантехника. Вместе вы сможете определить, кто виноват, рассказали эксперты портала «Объясняем.РФ».

Также нужно составить акт о заливе, в нем указать дату, время, причину, все повреждения, Ф. И. О., адреса и номера телефонов собственников, данные о составе комиссии.

«Акт должен быть подписан всеми сторонами. К нему можно приложить фото и видео залива, чтобы использовать в качестве дополнительного доказательства», - отметили специалисты.

Если виновник откажется возмещать ущерб, вы можете обратиться в суд. 

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте