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Глас народа

На улице Рябова продолжают зиять опасные дыры

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В Пензе на улице Рябова никак не могут решить проблему не закрытой решетками ливневой канализации.

Опасные дыры, зияющие на проезжей части, ничем не огорожены, водители могут их не заметить, жалуются пензенцы в соцсетях.

На улице Рябова продолжают зиять опасные дыры

«Дорога в аварийном состоянии. Только от «Фотона» в сторону города 5 ям, это еще не считая ям в противоположную сторону. Сейчас в условиях плохой видимости они во много раз опаснее», - отметил горожанин, приславший в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» снимки, сделанные на Рябова.

На улице Рябова продолжают зиять опасные дыры

О незакрытых дырах в середине октября рассказал и пензенец Михаил. По его словам, у ливневки на Рябова отсутствовали 50% решеток.

На улице Рябова продолжают зиять опасные дыры

Известно, что коммунальщики планировали решить проблему до конца сентября.

О загадочном исчезновении элементов сообщалось в июне. В управлении ЖКХ заявили, что решетки были украдены. На улице нет камер, которые помогли бы установить личности злоумышленников. Новую защиту хотели закрепить так, чтобы снять ее было невозможно.

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