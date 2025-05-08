Из жизни

В Заводском районе подросток сорвал и окунул флаг в лужу

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Утром в четверг, 8 мая, в пензенском телеграм-канале «Черный список|Пенза» появилось видео под названием «Вандализм в Заводском районе: подростки осквернили флаг Победы».

В описании указаны дата и время записи - 7 мая в 21:22.

«Группа подростков совершила возмутительный акт вандализма - сорвала флаг и окунула его в лужу. Затем достали телефон и начали снимать видео с флагом. Уважаемые родители! Обратите внимание на воспитание своих детей - подобные действия порочат память героев и караются законом», - говорится в тексте.

Видео сняли во дворе дома № 19 на улице Циолковского. Четко не просматривается, знамя Победы в руках подростка или флаг СССР.

Пензенцы в комментариях возмутились произошедшим: «У них в голове совсем пустота, мало, видимо, их пороли в детстве», «За это статья вроде сейчас. Они обезьян мне напоминают, которые с палкой играют», «Ужас, кто и как их воспитывает?!», «Таких как за заднее место схватят, так они сразу на камеру извиняться начинают. Ну прям искренне так «раскаиваться».

Один из участников обсуждения обратил внимание, что флаг взял только один подросток. «Почему приписали остальных подростков, если видно, как они убегают от того мальчика, который это все делает? Может, они вообще незнакомы были».

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