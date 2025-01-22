История Пензы: Потоп на Московской не давал горожанам переходить улицу

22.01.2025 | 07:38

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Трудно представить, но в старые времена в Пензе происходили жуткие природные катаклизмы. Однажды чуть не смыло средний квартал улицы Московской в районе современной Фонтанной площади.

7 мая 1914 года в Пензе с самого утра шел дождь, который к двум часам дня превратился в сильный ливень с градом. Скопившаяся наверху Московской вода бушующим потоком потекла вниз. Постепенно огромные лужи переполнились и вышли из берегов. Не находя путей для стока, вода текла во всю ширину улицы, не было видно даже тротуара.

При этом несколько кварталов оказались отрезанными от остальной части города. До пяти часов вечера людям не удавалось пересечь реку на Московской. Через не очень залитые места пензенцев перевозили извозчики.

«Местами вода доходила глубиной более аршина (71 сантиметр. - Прим. ред.), - писали в «Губернских ведомостях». - По улице плыли большие доски, унесло несколько топорищ. Какой-то мужчина задумал перейти через дорогу, но быстрым течением воды его свалило с ног, и он едва не захлебнулся».

В верхнем квартале Московской от страшного ливня с градом размыло мостовую, вывалилась часть брусчатки, в других местах у горожан полностью затопило погреба.

Чудовищные потопы случались в центре города и в советские времена, но к тому моменту в Пензе уже имелась ливневка, поэтому Московская больше не превращалась в полноводную реку.