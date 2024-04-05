Названа причина потопа в районе гипермаркета «Леруа Мерлен»

05.04.2024 | 11:49

Несколько дней пензенские водители жалуются в соцсетях на потоп в районе ТЦ «Леруа Мерлен»: уровень воды на дороге доходит автомобилям до госномеров. В чем причина произошедшего, разъяснили специалисты.

«Утечки и порывы на сетях канализации в районе ТЦ «Леруа Мерлен» отсутствуют. В связи с активным таянием снега и засоренностью городской системы ливневых колодцев все поверхностные воды вместе с песком и мусором попадают в канализационные сети. Это приводит к их заиливанию, их переполнению и, как следствие, подтоплению территорий», - рассказал представитель Горводоканала, отвечая на претензию местной жительницы в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил: работы по промывке сетей проведены, это должно способствовать усилению потока сброса сточных вод.

Водители регулярно замечают на месте машины Горводоканала, откачивающие воду.

«Они там каждый день стоят, откачивают, только результата пока не видно», «Ноль смысла, там из канализации ****чит сильнее, чем они откачивают», - поделились мнениями пензенцы в соцсетях.