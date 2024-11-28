Кто отвечает за потоп в съемной квартире?

Вопрос от интернет-пользователя
Кто должен отвечать за потоп в съемной квартире?
Ответ специалиста
Отвечать за последствия потопа в съемной квартире должны арендаторы, но только если он случился по их вине, рассказали эксперты портала «Объясняем.РФ».
«Если в съемной квартире лопнула труба или износилась сантехника, ответственным будет собственник жилья, так как по ст. 210 Гражданского кодекса он обязан проводить обслуживание и капитальный ремонт», - пояснили специалисты.
Если в потопе виноваты соседи сверху или управляющая компания, ущерб взыскивается с них.
«Определить виновных поможет аварийная служба, которая будет ликвидировать затопление», - отметили эксперты.
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