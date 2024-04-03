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Общество

Ямы на дорогах Пензенской области собираются устранить до 15 мая

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В Пензенской области приступили к ямочному ремонту дорог регионального значения. Работы планируют завершить к 15 мая.

К этому же числу специалисты должны выполнить первый этап работ по нанесению разметки и отремонтировать дорожное покрытие в рамках гарантийных обязательств.

Ямы на дорогах Пензенской области собираются устранить до 15 мая

Перед подрядчиками также поставлена задача покрасить автобусные остановки по утвержденной схеме, установить барьерные ограждения и дорожные знаки, нанести вертикальную дорожную разметку и горизонтальную разметку на пешеходных переходах в населенных пунктах и подходах к ним.

Эти работы намерены выполнить до 1 мая, сообщили в пресс-службе регионального минстроя.

Жители Пензенской области в соцсетях нередко жалуются на плохое состояние дорог регионального и федерального значения. В некоторых районах полотно отремонтируют в рамках проекта по повышению рождаемости. Речь идет о Сердобском и Земетчинском.

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Источник — фото минстроя области
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