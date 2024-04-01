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Общество

В Сердобске и Земетчине починят дороги для повышения рождаемости

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В Пензенской области в рамках пилотного проекта стимулирования рождаемости нацпроекта «Демография» отремонтируют дороги в Сердобском и Земетчинском районах.

В Сердобске приведут в порядок покрытие на улицах Быкова, Саратовской, Фрунзе, Чайковского, Комсомольской, Ленина, Островского, Сорокина, Лесной, Шабашова, Слепцова. Всего обновят 10,687 км дорог.

«Объявлен аукцион на строительно-монтажные работы, а до конца апреля будут заключены все 9 контрактов с подрядчиками. Работы планируется начать в апреле-мае 2024 года», - сообщили в региональном минстрое.

В Земетчине займутся дорогами на улицах Коммунальной - Отормский проезд, Молодежной, Рабочей, Белинского, Лермонтова, Чкалова, Кирова, Гоголя, Калинина, Пушкина и Островского. Всего отремонтируют 9,488 км. Аукционы тоже уже объявлены, контракты заключат до середины апреля, а к делу приступят, когда установятся благоприятные погодные условия.

«Ход работ в рамках нацпроекта находится под личным контролем губернатора Пензенской области Олега Мельниченко», - уточнили в минстрое.

В рамках пилотного проекта по повышению рождаемости в Сердобском и Земетчинском районах создадут эффективную систему медицинской помощи для желающих забеременеть и разработают дополнительные меры поддержки семей.

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