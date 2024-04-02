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Общество

В Нижнем Ломове уровень воды в реке приблизился к критическому

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В Нижнеломовском районе силы и средства пожарно-спасательного гарнизона функционируют в режиме повышенной готовности.

В понедельник, 1 апреля, в Нижнем Ломове уровень воды в реке достиг отметки 295 см. Критической считается высота 320 см.

По улицам райцентра курсирует автомобиль МЧС, оснащенный громкоговорителем. МЧС в режиме звукового оповещения информирует жителей о подъеме воды.

Сотрудники 3-го пожарно-спасательного отряда вместе с представителями администрации организовали 17 профилактических групп, которые действуют в местах возможного подтопления в жилом секторе Нижнего Ломова.

«Жителям напомнили, как действовать в случае затопления и что при себе иметь на случай эвакуации», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Сложной остается обстановка и в Сердобске. На 14:00 понедельника, 1 апреля, уровень воды в реке Сердобе составил 4 м 95 см. За период чуть больше суток он повысился на 30 см. Местные жители сообщили о локальных подтоплениях домов и участков.

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Источник — видео ГУ МЧС России по Пензенской области
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