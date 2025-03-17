В Пензенской области готовятся к командно-штабным учениям

17.03.2025 | 09:57

В Пензенской области 18-19 марта пройдут командно-штабные учения по отработке вопросов обеспечения безаварийного пропуска паводка, а также защиты населенных пунктов от ландшафтных пожаров в 2025 году. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Олег Мельниченко.

В мероприятиях примут участие органы управления и силы функциональных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Население проинформируют о приемах и способах защиты в паводкоопасный период и пожароопасный сезон.

В начале февраля министр ЖКХ и ГЗН Михаил Панюхин констатировал, что осеннее увлажнение и запас воды в снеге бассейнов рек Суры, Хопра и Мокши ниже нормы. Зима выдалась почти бесснежной, почва промерзла слабо, влаги в ней немного. Тем не менее погода могла преподнести неприятные сюрпризы.

До начала паводка в регионе проверили состояние всех гидротехнических сооружений, при необходимости вблизи них разместили запасы щебня, глины и песка.

В прошлом году самая неблагоприятная паводковая обстановка наблюдалась в Сердобском и Нижнеломовском районах. В начале апреля уровень воды в Сердобе превышал отметку в 5 метров, в Ломовке достигал 295 см при критическом значении в 320 см.

На подтопления жаловались и в других населенных пунктах, в их числе - поселок Мичуринский в Пензенском районе и село Грабово в Бессоновском.