Синоптики спрогнозировали, каким будет половодье в регионе в этом году

12.03.2025 | 19:30

В этом году синоптики Приволжского УГМС ожидают, что в Пензенской области объем весеннего половодья будет меньше многолетнего значения.

Максимальный уровень воды на реке Хопер - Пановка прогнозируют на 134 см ниже среднемноголетнего значения. Приток воды в Пензенское водохранилище также будет ниже многолетнего показателя.

В этом году в регионе зима не побаловала обилием осадков. Проверки показали, что осеннее увлажнение и запас воды в снеге бассейнов рек Суры, Хопра и Мокши ниже нормы. Слой влаги в почве - 95 мм, что составляет 65% нормы (в 2024-м - 161 мм, 110%). Поэтому ожидается, что объем паводка будет небольшим.

В 2024 году некоторые районы Пензенской области пострадали во время паводка. Так, часть домовладений в Сердобском районе затопило после поднятия уровня воды в реке Сердоба.

Неблагоприятной была ситуация с паводком и в Нижнеломовском районе. Там в зоне затопления оказались более 100 домов.