Нижнему Ломову хотят присвоить почетное звание

27.04.2025 | 14:36

Нижнему Ломову готовятся присвоить почетное звание «Населенный пункт трудовой славы». Сейчас в Пензенской области подготавливается соответствующий документ.

Указ вступит в силу в день его официального опубликования. Он даст основание администрации Нижнего Ломова за счет средств местного бюджета и других источников создавать исторические экспозиции в музеях, устанавливать памятные знаки, мемориалы, связанные с присвоением почетного звания.

Населенным пунктом трудовой славы может стать не только Нижний Ломов. Цель присвоения данного звания - увековечить трудовой подвиг жителей региона во время Великой Отечественной войны, а также позже, в период восстановления народного хозяйства, до 1950 года включительно.

Ранее были обозначены критерии, по которым тому или иному пензенскому населенному пункту могут присвоить звание. Это: массовый прием гражданского населения (беженцев, эвакуированных граждан), его обустройство и проживание; базирование и функционирование военных и гражданских медицинских учреждений (госпиталей); бесперебойное производство военной и (или) гражданской продукции на промышленных и (или) сельскохозяйственных предприятиях; награждение за трудовые заслуги коллективов предприятий, колхозов, совхозов и т. д.

Пенза уже имеет звание «Город трудовой доблести», поэтому в отборе не участвует.