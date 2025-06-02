Жители Нижнего Ломова получили травмы из-за слизи на площади

02.06.2025 | 19:24

В Нижнем Ломове скользкая площадь у фонтана стала причиной множества травм на празднике в честь Дня защиты детей, который отмечался в воскресенье, 1 июня.

Об этом на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» рассказала местная жительница. Женщине понравился организованный в парке в Юго-Западном микрорайоне праздник, но о безопасности детей и взрослых, по ее словам, никто не позаботился.

Проблема в протекающем фонтане. Из-за постоянной влажности тина и слизь распространились на большую часть площади. Мало кто догадывался, что передвигаться там нельзя.

«В день праздника родителям и детям казалось, что это просто разлита вода, но когда туда забежал ребенок и, упав пластом, себе все отшиб, стало понятно, что там скользко, как на катке. Дальше за ребенком побежала женщина и упала так же пластом, отбив себе всю спину и разбив свой телефон. После выяснилось, что в этот день там упало много людей, они получили травмы! Еще одну женщину увезла скорая с травмой головы! И никто не догадался хотя бы натянуть ленту и оградить эту зону», - возмутилась местная жительница.

На обращение отреагировал представитель администрации Нижнеломовского района. Он заявил, что накануне праздника площадь убирали.

«Если проводились работы около фонтана 31 мая, откуда столько слизи? Я лично упала, поднимая упавшего там же ребенка. С кого спрашивать за травмы и разбитый телефон, столько слизи не могло накопиться за один день», - ответила женщина.

Чуть позже от администрации поступило другое пояснение: «Мы приносим извинения за неудобства. Обслуживание фонтана находится в компетенции администрации города Нижний Ломов. Сегодня подрядная организация приступила к очищению плитки около фонтана».