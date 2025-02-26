В Пензе отчитались о готовности к паводку

26.02.2025 | 20:18

В Пензе в среду, 26 февраля, проверили гидротехническое сооружение ТЭЦ-1. Объект работает в штатном режиме и готов к паводку.

«В ближайшее время устраним дефекты покрытия на дороге, которая проходит через ГТС», - сообщил на своих страницах в соцсетях глава города Олег Денисов.

Всего в Пензе 12 гидротехнических сооружений, все они готовы к весеннему половодью, по словам Денисова.

Посты наблюдения за обстановкой планируют выставлять с начала активного таяния снега. Оно ожидается к концу первой декады марта.

В начале февраля сообщалось, что в Пензенской области начали готовиться к паводку. Главам муниципалитетов поручили проверить резервы: запасы ГСМ, продуктов питания, медикаментов, наличие лодок, трапов и генераторов электроэнергии. Также требуется подготовить эвакопункты на случай, если придется отселять людей из затопленных зон.