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Общество

Дно реки Ломовки собираются расчистить и углубить

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Разработка проектно-сметной документации, в соответствии с которой в Пензенской области будет приводиться в порядок река Ломовка в Нижнеломовском районе, оценивается в 6 557 620 рублей. Такая сумма обозначена на сайте госзакупок.

Речь идет о расчистке и углублении дна русла на участке между селами Большие Хутора и Прянзерки (возле последнего река впадает в Мокшу).

Необходимость в расчистке дна Ломовки возникла давно. В 2007-2008 годах за счет средств федерального бюджета было углублено дно на участке протяженностью 5,6 км между Нижним Ломовом и Пешей Слободой. Однако ниже по течению из-за упавших деревьев имелись заторы, приводившие к сильному разливу во время половодья.

В июне 2022 года специалисты обследовали участок между Пешей Слободой и Прянзерками. Река на этом участке извилистая, пойма ее заболочена, а глубина составляет от 1 м до 9 м. Выяснилось, что русло забито упавшими деревьями, ветками и бытовым мусором. Они также становятся негативными факторами во время большой воды.

После очередного обследования в 2023 году было решено рассмотреть возможность включить Ломовку в государственную программу «Воспроизводство и использование природных ресурсов» для финансирования расчистки русла.

Проектно-сметная документация должна быть разработана не позднее 10 декабря этого года. Материалы будут доставлены в региональный минлесхоз.

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