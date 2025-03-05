В Пензе начали наблюдать за подъемом воды в Суре

05.03.2025 | 20:27

В Пензе на совещании в городской администрации обсудили подготовку к предстоящему паводку. Со среды, 5 марта, специалисты начали наблюдение за подъемом воды в Суре и ее притоке - реке Пензе в местах установки реперных меток.

Мониторинг состояния гидротехнических сооружений областного центра хотят проводить до середины месяца.

На совещании должные лица отчитались о том, как они готовятся к паводку. Так, «Пензавтодор» ежедневно вывозит с улиц города снег, очищает ливневки и водопропускные трубы от мусора и наледи.

«Администрации районов города контролируют наличие водооткачивающего оборудования, запасов песка, мешков и трапов у управляющих компаний», - сообщили в мэрии.

Особое внимание намерены уделить местам подтоплений, чтобы оперативно откачивать воду.

«Предприятиям энергоснабжения рекомендовано усилить контроль за состоянием ЛЭП и трансформаторных подстанций, находящихся в проблемных зонах», - добавили в мэрии.