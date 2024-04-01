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Общество

Уровень воды в Сердобе показал тенденцию к стабилизации

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Уровень воды в Сердобе приблизился к 5 метрам. Такими данными на 14:00 понедельника, 1 апреля, поделился глава Сердобского района Александр Бедикин.

Показатель составил 4 м 95 см.

В 11:30 31 марта вода находилась на отметке 4 м 65 см. Таким образом, более чем за сутки уровень повысился на 30 см.

Уровень воды в Сердобе показал тенденцию к стабилизации

«В настоящее время можно отметить тенденцию к стабилизации, так как за последние 16 часов вода в реке поднялась на 5 сантиметров», - написал Бедикин в своем телеграм-канале.

Уровень воды в Сердобе показал тенденцию к стабилизации

Местные жители в соцсети «ВКонтакте» сообщают о локальных подтоплениях домов и участков. Угроза сохранится, если вода продолжит прибывать.

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Источник — фото и видео из канала Александра Бедикина
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