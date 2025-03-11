11.03.2025 | 20:45

В Сердобске круглосуточно следят за уровнем воды в реке Сердобе. Глава района Александр Бедикин держит ситуацию с паводком на личном контроле.

«На случай возникновения необходимости силы и средства Сердобского района находятся в полной готовности. С жителями домов, находящихся в зоне подтопления, проводятся профилактические беседы о порядке действий во время половодья», - написал Бедикин на своих страницах в соцсетях во вторник, 11 марта.

В прошлом году в Сердобском районе (наряду с Нижнеломовским) наблюдалась самая неблагоприятная в регионе паводковая обстановка. В начале апреля уровень воды в Сердобе превышал отметку в 5 метров.

В Нижнем Ломове уровень воды в реке Ломовке достигал отметки 295 см при критическом значении в 320 см. По улицам города курсировал автомобиль МЧС, оснащенный громкоговорителем, жителей инструктировали на случай опасности.

На подтопления жаловались и в других населенных пунктах, в их числе - поселок Мичуринский в Пензенском районе и село Грабово в Бессоновском.