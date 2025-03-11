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Общество

В Сердобске круглосуточно следят за уровнем воды в реке

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В Сердобске круглосуточно следят за уровнем воды в реке Сердобе. Глава района Александр Бедикин держит ситуацию с паводком на личном контроле.

В Сердобске круглосуточно следят за уровнем воды в реке

В Сердобске круглосуточно следят за уровнем воды в реке

«На случай возникновения необходимости силы и средства Сердобского района находятся в полной готовности. С жителями домов, находящихся в зоне подтопления, проводятся профилактические беседы о порядке действий во время половодья», - написал Бедикин на своих страницах в соцсетях во вторник, 11 марта.

В Сердобске круглосуточно следят за уровнем воды в реке

В прошлом году в Сердобском районе (наряду с Нижнеломовским) наблюдалась самая неблагоприятная в регионе паводковая обстановка. В начале апреля уровень воды в Сердобе превышал отметку в 5 метров.

В Нижнем Ломове уровень воды в реке Ломовке достигал отметки 295 см при критическом значении в 320 см. По улицам города курсировал автомобиль МЧС, оснащенный громкоговорителем, жителей инструктировали на случай опасности.

На подтопления жаловались и в других населенных пунктах, в их числе - поселок Мичуринский в Пензенском районе и село Грабово в Бессоновском.

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Источник — фото из TG-канала Александра Бедикина
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