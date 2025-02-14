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Общество

В Пензе к паводку прочистят ливневки и трубы

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В Пензе утвержден план работ, связанных с пропуском весенних паводковых вод. Он размещен на сайте мэрии.

Согласно документу, до 1 марта управляющие организации создадут запас песка, мешков, трапов, городское управление по делам ГОЧС проверит радиосвязь между Сурским гидроузлом и единой дежурно-диспетчерской службой, а управление образования создаст резерв постельных принадлежностей - матрацев, подушек, одеял.

Администрации Первомайского района поручено подготовить водоотвод от электроподстанции АО «Пензадизельмаш» до водоприемника на улице Суматовке (микрорайон Кривозерье), а также принять меры по недопущению подтопления частных домов на улицах Мереняшева, Академика Сахарова и Симферопольской (Веселовка).

До 5 марта должны быть расчищены от снега и мусора водопропускные трубы на улицах Батайской, Черниговской, Бухарской, Ижевской, Львовской, Ферганской, Парижской Коммуны, Кошевого, в 4-м проезде Аренского, улицах Серпуховской, 2-й Офицерской, Овощной, Ключевой, Солдатской, Громова, Зеленый Овраг, Толстого, Огарева, Правды, Воронова, Спартаковской.

Ливневую канализацию прочистят и отремонтируют на улицах Серпуховской, Овощной, Кирова, Краснова, Калинина, Чаадаева, Софьи Перовской, Луговой, Львовской, Володарского, Терновского и на проспекте Строителей. За эти работы отвечают городское управление ЖКХ и администрации районов.

В Пензе уточнят списки тяжелых больных и беременных, проживающих в зоне возможного подтопления, а также подготовят пункты временного размещения населения.

В период паводка будет вестись наблюдение за изменением подъема воды в реках Суре и Пензе. До 1 апреля ГТС подготовят к пропуску вод.

При необходимости проведут сработку воды через ГТС на прудах и реке Вяде. Также могут развести наплавной мост на остров Пески.

Готовиться к паводку в Пензе начали уже 10 февраля, хотя глубина промерзания грунта и количество выпавшего снега не вызывают опасений.

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