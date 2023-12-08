В двух районах Пензенской области начнут повышать рождаемость

08.12.2023 | 21:09

В регионе планируют запустить пилотный проект по стимулированию рождаемости. Сообщение об этом появилось на сайте правительства Пензенской области в пятницу, 8 декабря.

Повышать рождаемость будут в Сердобском и Земетчинском районах. Там должны создать эффективную систему медицинской помощи для желающих забеременеть. В нее войдут углубленная диспансеризация, улучшение условий в лечебных учреждениях и появление женской консультации.

По словам зампреда Правительства РФ Татьяны Голиковой, посетившей регион с визитом, в 2024-м в данных районах планируется дополнить меры поддержки семей.

«Чтобы молодежь не уезжала, чтобы здесь создавались семьи, появлялись дети, которым дадут достойное воспитание», - подчеркнула вице-премьер.

Ранее Голикова внесла Пензенскую область в число регионов с «крайне низким уровнем рождаемости».

В Сурском крае, по данным Росстата за январь-апрель, коэффициент рождаемости на 1 000 населения составил 6,3. Это меньше, чем за тот же период прошлого года - 6,5.