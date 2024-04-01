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Общество

Стало известно, где на пр. Победы поставят блоки между потоками

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В Управлении ЖКХ г. Пензы уточнили, где именно на проспекте Победы появятся железобетонные блоки, разделяющие встречные потоки.

«Решение об установке осевых ограждений на проспекте Победы принято на основании предписания ГИБДД. Работы по установке железобетонного удерживающего парапетного ограждения типа «Нью-Джерси» на оси дороги будут выполнены на участке от ул. Минской до Беляевской развязки», - сообщил преставитель ведомства в телеграм-канале PenzaInform.

В пятницу, 29 марта, глава города Александр Басенко на сессии думы рассказал, что в 2024 году на проспекте Победы установят бетонные ограждения, разделяющие направления движения.

На это потребуется около 39 миллионов рублей, уточнил он. Цель - снизить аварийность.

«Эти мероприятия будут затратными для бюджета, но если их не делать, то у нас аварийность будет увеличиваться и смертность на дорогах тоже», - отметил Басенко.

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