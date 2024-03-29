Сетевое издание|18+|Пятница|29 мар 2024|15:58
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Общество

На проспекте Победы появятся бетонные ограждения между потоками

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В 2024 году на проспекте Победы в Пензе установят бетонные ограждения, разделяющие направления движения. Об этом глава города Александр Басенко рассказал на сессии думы в пятницу, 29 марта.

На это потребуется около 39 миллионов рублей, уточнил он. Цель - снизить аварийность.

«Эти мероприятия будут затратными для бюджета, но если их не делать, то у нас аварийность будет увеличиваться и смертность на дорогах тоже», - отметил Басенко.

Сейчас у завода «Электроприбор» на проспекте Победы ремонтируется подземный пешеходный переход, давно нуждавшийся в обновлении.

В планах - установка насосного оборудования для работы ливневки, замена плитки, освещения, оштукатуривание и покраска потолков. Техническим заданием также предусмотрены установка оповещателей «Молния», подъемника для инвалидов, монтаж видеонаблюдения и устройство наливных полов. Кроме того, рабочие должны восстановить лестницы, заменить дождевые лотки, сделать вентилируемый фасад, витражи и навес над входом.

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