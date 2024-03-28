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Общество

В пензенском колледже открыли доску в память о погибшем выпускнике

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В Пензенском колледже транспортных технологий открыли мемориальную доску выпускнику Дмитрию Мишину, который погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

Дмитрий Александрович окончил колледж в 2018 году. Он погиб 8 сентября 2022-го в селе Дудчаны Бериславского района Херсонской области.

В пензенском колледже открыли доску в память о погибшем выпускнике

Сержант награжден посмертно орденом Мужества, сообщили в региональном министерстве образования.

На торжественном мероприятии присутствовали представители министерства, регионального отделения всероссийской организации ветеранов «Боевое братство», общественной организации «Солдатская мать», фонда «Защитники Отечества», участники специальной операции и ветераны боевых действий.

Ранее министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу прокомментировал слухи о возможной дополнительной мобилизации на фоне разговоров о создании санитарной зоны для прекращения обстрелов Белгородской области, назвав их глупостью.

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Источник — фото областного минобра
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