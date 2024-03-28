В пензенском колледже открыли доску в память о погибшем выпускнике

28.03.2024 | 15:05

В Пензенском колледже транспортных технологий открыли мемориальную доску выпускнику Дмитрию Мишину, который погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

Дмитрий Александрович окончил колледж в 2018 году. Он погиб 8 сентября 2022-го в селе Дудчаны Бериславского района Херсонской области.

Сержант награжден посмертно орденом Мужества, сообщили в региональном министерстве образования.

На торжественном мероприятии присутствовали представители министерства, регионального отделения всероссийской организации ветеранов «Боевое братство», общественной организации «Солдатская мать», фонда «Защитники Отечества», участники специальной операции и ветераны боевых действий.

Ранее министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу прокомментировал слухи о возможной дополнительной мобилизации на фоне разговоров о создании санитарной зоны для прекращения обстрелов Белгородской области, назвав их глупостью.