Появились новые кадры с места трагедии в Городищенском районе

02.07.2025 | 12:48

В Пензенском пожарно-спасательном центре рассказали об участии в ликвидации последствий смертельной аварии, случившейся в Городищенском районе в ночь на среду, 2 июля.

Ранее сообщалось, что в 2:00 на 712-м километре дороги М-5, между селами Чаадаевка и Нижняя Елюзань, 22-летний водитель «Лады-Гранты» не справился с управлением, машина врезалась в опору линии электропередачи.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Еще двух человек, пассажиров 17 и 24 лет, госпитализировали.

«Пожарные произвели деблокирование пострадавших, стабилизацию транспортного средства и отключение аккумулятора», - пояснили в ППСЦ.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту аварии.