Шойгу спросили о мобилизации ради создания санитарной зоны

26.03.2024 | 15:01

Слухи о возможной дополнительной мобилизации на фоне разговоров о создании санитарной зоны для прекращения обстрелов Белгородской области прокомментировал министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

«Это полная глупость», - приводит его слова РИА Новости.

Ранее президент Владимир Путин допустил создание санитарной зоны на подконтрольных Украине территориях, которая позволила бы прекратить обстрелы российского приграничья.

«Создать зону безопасности, преодолеть которую будет достаточно сложно, применяя те средства поражения, которые противник использует, - прежде всего, конечно, иностранного производства», - пояснил Владимир Путин.

23 марта в Пензу прибыли более 800 человек из Белгородской области - школьники и сопровождающие их педагоги из районов, подвергающихся обстрелам. Планируется, что они пробудут здесь 21 день. Однако в случае необходимости и с согласия родителей дети могут остаться до конца учебного года.